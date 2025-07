Borsa | Europa in rialzo effetto superdollaro Milano +0,65%

Borse europee in rialzo grazie alla spinta del superdollaro. Il biglietto verde guadagna lo 0,41% a oltre 0,86 euro all'indomani della minaccia di dimissioni, poi rientrata, del presidente Usa Donald Donald Trump al numero uno della Fed Jerome Powell. Le mancate dimissioni del governatore della Banca Centrale, contrario a ribassare i tassi, hanno portato il dollaro su nuovi massimi. La migliore è Parigi (+1,07%), seguita da Francoforte (+0,7%), Milano (+0,65%), Londra e Madrid (+0,4% entrambe). Contrastati i future Usa in attesa dell'inflazione dell'Eurozona, delle richieste di sussidi americane, degli indici della Fed di Filadelfia, delle vendite al dettaglio e delle scorte di magazzino negli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa in rialzo, effetto superdollaro, Milano +0,65%

In questa notizia si parla di: rialzo - superdollaro - milano - borsa

Borsa: Europa in rialzo, effetto superdollaro, Milano +0,65% - Borse europee in rialzo grazie alla spinta del superdollaro. Il biglietto verde guadagna lo 0,41% a oltre 0,86 euro all'indomani della minaccia di dimissioni, poi rientrata, del presidente Usa Donald Donald Trump al numero uno della Fed Jerome Powell.

Borsa: Europa in rialzo, effetto superdollaro, Milano +0,65%; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rialzo. Gli investitori si aspettano sui dazi un approccio più cauto; Ecco perché Goldman Sachs punta forte sul super dollaro e sugli asset Usa.

Borsa: Europa in rialzo, effetto superdollaro, Milano +0,65% - Il biglietto verde guadagna lo 0,41% a oltre 0,86 euro all'indomani della minaccia di dimissioni, poi rientrata, del presidente Usa Donald ... ansa.it scrive

Borsa: Milano apre in rialzo sopra quota 40mila , +0,74% - Apertura in rialzo per Piazza Affari, che torna sopra i 40mila punti. Scrive quotidiano.net