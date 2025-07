Strage in Iraq | incendio in un centro commerciale appena inaugurato provoca decine di morti

Il rogo nel cuore di Kut trasforma lo shopping center in una trappola di fuoco. Un terribile incendio ha trasformato in una tragedia il centro commerciale Hyper Mall nella città di Kut, nell'Iraq orientale. Le fiamme hanno avvolto l'intera struttura nella serata del 16 luglio, causando almeno cinquanta vittime, secondo quanto riferito dal governatore della provincia di Wasit, Mohammed al-Miyahi, citato dall'agenzia ufficiale INA. Le immagini del disastro fanno il giro del mondo. Sui social media stanno circolando video e foto drammatiche del centro commerciale devastato dal fuoco: fumo denso, fiamme altissime e grida di panico hanno segnato le ultime ore della struttura, che era stata aperta al pubblico soltanto cinque giorni prima.

