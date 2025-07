Roma, 17 luglio 2025 – Dopo gli attacchi israeliani in Siria e i bombardamenti su Damasco la situazione in Medio Oriente sembra sempre piĂą incandescente con una trattativa per il cessate in fuoco con Hamas che ogni giorno sembra piĂą vicina, ma che mai arriva e nuovi fronti (dopo l’Iran la Siria) che si aprono. Intanto continua l’offensiva israeliana su Gaza dove è stata colpita anche una chiesa cattolica: 2 morti e diversi feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, chiesa cattolica colpita da raid di Israele: 2 morti. Ferito il parroco Gabriel Romanelli. Idf: “Un errore”. Meloni: “Inaccettabile”. La diretta