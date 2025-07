I pronostici di giovedì 17 luglio | Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 17 luglio, si chiude il ritorno del primo turno di qualificazione di Europa League e Conference League In Europa League Il Cluj deve per forza vincere dopo lo 0-0 con gli ungheresi del Paks: davanti al proprio pubblico i rumeni non deluderanno le attese, soprattutto dopo l’esordio vincente in campionato contro l’Unirea Slobozia. Già all’andata hanno avuto maggiore possesso palla e hanno provato in più occasioni il tiro, senza riuscire a sfondare. Col fattore campo la vittoria dovrebbe arrivare. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

