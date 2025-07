Le espadrillas, simbolo di stile estivo, sono diventate le calzature preferite delle royal. Queste scarpe, caratterizzate da suola in juta e tomaia in tela, offrono comfort e freschezza nei mesi caldi. Ad esempio, Letizia di Spagna ha declinato un vestito asimmetrico in lino di Mango con delle espadrillas di Calzados Picón, mentre Maxima di Danimarca ha optato per vestito midi con stampa Paisley di Zimmermann, espadrillas con zeppa di Aquazzura e occhiali da sole di Tom Ford. Per festeggiare il suo 48esimo compleanno, Victoria di Svezia ha scelto un abito lungo con balze di Saloni, zeppe di Valentino e pochette di Miu Miu. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai diamanti alla juta: le espadrillas più belle delle royal