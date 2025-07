Da oggi al via la 15esima edizione di Cortona On the move

Arezzo, 17 luglio 2025 – Domani, giovedì 17 luglio alle 18 al Teatro Signorelli, sarà inaugurata la 15^ edizione del festival internazionale d i fotografia Cortona On The Move. Un traguardo significativo che conferma il festival come punto di riferimento globale per la fotografia e come piattaforma di produzione culturale, nonché di sostegno ai giovani talenti. Come Together è il tema di questa edizione: attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo, dalla Palestina all’Iran, dalla Francia al Canada, dagli USA alla Russia, dall’Ucraina all’Italia, saranno esplorati gli spazi tra le rotture e le riparazioni, tra il conflitto e l'unità , dando valore ai processi di guarigione e trasformazione che portano alla riconciliazione e cercando modi per superare le fratture sociali, politiche ed economiche che segnano il nostro mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da oggi al via la 15esima edizione di Cortona On the move

In questa notizia si parla di: edizione - cortona - move - 15esima

Cortona, riflettori accesi sulla forza e il talento femminile: successo per la prima edizione del Premio Polimnia - ARezzo, 17 maggio 2025 – Si è svolta ieri sera, in una splendida cornice di pubblico nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino, la prima edizione del Premio Polimnia # workingwomen, evento capace di coniugare eleganza, contenuti e impegno civile, raccogliendo un pubblico numeroso e attento.

Cortona, presentata la prima edizione del Premio Polimnia #workingwomen - Arezzo, 12 maggio 2025 – Presentata la prima edizione de l Premio Polimnia #workingwomen, la cerimonia si terrà venerdì 16 maggio alle 21 a Cortona, nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino.

Cortona, la seconda edizione di Camucia Orienteering Challenge - Arezzo, 21 maggio 2025 – Cortona, la seconda edizione di Camucia Orienteering Challenge Venerdì 23 maggio la sfida fra i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado da tutta la provincia Venerdì 23 maggio si terrà la 2^ edizione di «Camucia Orienteering Challenge», organizzata dal Comune di Cortona, l'Asd Stella Polare e l’Ufficio scolastico provinciale di Arezzo.

Cortona on the move: ci siamo. In partenza la 15esima edizione; Anteprima Cortona on the Move, da domani al via la 15^ edizione del festival internazionale di fotografia; Presentata la 15^ edizione di Cortona on the Move [video].

Cortona on the move: ci siamo. In partenza la 15esima edizione - Attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo sarà esplorato il tema “Come Toge ... Segnala arezzonotizie.it

Inizia Cortona on the move. Un racconto per immagini - Il tema è "Come together": guerre, identità e speranze attraverso le immagini. Si legge su msn.com