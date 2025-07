Italia | ITA 6 mila imprese saranno colpite dai dazi USA

Piu’ di 6.000 aziende italiane sono direttamente esposte ai rischi di un aumento dei dazi statunitensi, secondo un rapporto pubblicato ieri dall’Italian Trade Agency (ITA). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato la decisione di imporre una tariffa del 30% sulle importazioni dall’Unione Europea (UE) e dal Messico a partire dal primo agosto. Secondo il rapporto dell’ITA, le aziende colpite sono per lo piu’ micro e piccole imprese che operano in settori ad alto valore aggiunto come l’industria delle bevande, i prodotti metallici, i prodotti farmaceutici, i mobili, il commercio al dettaglio e i prodotti legati ai trasporti diversi dagli autoveicoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

