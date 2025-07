Parte da Castiglion Fiorentino il Festival delle Musiche

Arezzo, 17 luglio 2025 – . Spettacolo nel segno delle arie d'opera del duo Else-Linde Buitemhuis ed Eline Bergmann nel Chiostro di San Francesco - 20 luglio ore 21.15 La voce, il bel canto, l'opera. Si aprirĂ nel segno della grande musica d'autore il Festival delle Musiche che domenica 20 luglio a Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, ospiterĂ il duo olandese formato da Else-Linde Buitenhuis (soprano) ed Eline Bergmann (pianoforte) nel concerto dal titolo “Lieder, arie d'opera e canzoni napoletane”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parte da Castiglion Fiorentino il “Festival delle Musiche”

Presentata l'XIª Edizione del Castiglioni Film Festival Torna per l'undicesimo anno il Castiglioni Film Festival che dal 24 al 27 luglio 2025 animerà Castiglion Fiorentino con un ricco programma di proiezioni, masterclass e incontri con grandi ospiti del cinem

Partirà da Castiglion Fiorentino il Festival delle Musiche; Walter & Friends nello scenario di Piazza Masaccio a San Giovanni; Scoppia l’estate a Castiglion Fiorentino: spettacoli, musica dal vivo e cinema da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

Il Festival delle Musiche al via nel segno delle arie d’opera del duo Else-Linde Buitemhuis ed Eline Bergmann - Partirà da Castiglion Fiorentino la trentunesima edizione del Festival delle Musiche con una serata all’insegna del bel canto, in un viaggio tra Europa, Argentina e Italia ... Lo riporta lanazione.it

"Vivi dal vivo Castiglion Fiorentino", musica dal vivo in Piazza del Municipio con i Cama Loco - Arezzo, 11 luglio 2025 – Dopo il successo della serata del 5 luglio scorso per la 24h di tennis al Tennis Club Castiglionese, i Cama Loco tornano a far tappa a Castiglion Fiorentino. msn.com scrive