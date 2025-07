Brasile | presidente Xinhua incontra importanti ospiti al BRICS Media and Think Tank Forum

Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua Fu Hua ha incontrato ieri alcuni importanti ospiti presenti al BRICS Media and Think Tank Forum di Rio de Janeiro, in Brasile. Fu ha ricordato che il primo Global South Media and Think Tank Forum si e’ tenuto con successo a San Paolo nel novembre dello scorso anno e che il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno inviato lettere di congratulazioni al forum. Quest’anno, l’agenzia di stampa Xinhua, in collaborazione con le organizzazioni mediatiche brasiliane, ha organizzato congiuntamente il BRICS Media and Think Tank Forum per mettere in pratica lo spirito delle lettere di congratulazioni e l’importante consenso raggiunto dai capi di Stato dei due Paesi, promuovere congiuntamente la cooperazione del Sud globale e divulgare ampiamente i risultati della cooperazione dell’incontro dei leader dei BRICS. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

