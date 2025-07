Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson raccoglie reazioni entusiastiche molto prima dell’uscita

Il reboot di Una pallottola spuntata sta raccogliendo reazioni entusiastiche a due settimane dall’uscita in sala. Dopo che il compianto Leslie Nielsen ha interpretato il ruolo del goffo detective Frank Drebin nella trilogia originale di “ Una pallottola spuntata ” dal 1988 al 1994, Liam Neeson assumerĂ il ruolo principale nel prossimo reboot, interpretando suo figlio, Frank Drebin Jr. Il cast include anche Pamela Anderson, Paul Walter Hauser nel ruolo del Capitano Ed Hocken Jr., CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddy Yu e Danny Huston. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

