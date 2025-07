Mondiali nuoto artistico 2025 il programma di domani 18 luglio | orari tv italiani in gara

L’attesa per i Mondiali di nuoto artistico 2025 sta per esaurirsi. Venerdì 18 luglio, nella World Aquatics Arena di Singapore, verranno disputate le prime gare della rassegna che si concluderĂ il 25 luglio. Tutto pronto dunque per il day-1, con una squadra italiana nuova e determinata. Andiamo a scoprire il programma della prima giornata e gli azzurri in gara. PROGRAMMA PRIMA GIORNATA MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2025. Venerdì 18 luglio (orari italiani) ore 04.00 preliminari solo tecnico donne ore 08.00 preliminari duo tecnico donne ITALIANI IN GARA. Preliminari solo tecnico donne – Enrica Piccoli (riserva Lucrezia Ruggiero) Preliminari duo tecnico donne – Lucrezia Ruggiero, Enrica Piccoli (riserva Flaminia Vernice) DOVE VEDERE LA PRIMA GIORNATA DEI MONDIALI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (18 luglio): orari, tv, italiani in gara

