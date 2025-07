Pnrr sicurezza e rischio idrogeologico | le priorità del commissario Sammartino

“Presto e bene, con la collaborazione di tutti: queste dovranno essere le parole d'ordine. Siamo in modalità “apprendimento” per quanto riguarda la conoscenza del territorio, ma le nostre energie sono giĂ al servizio della città ”. Lo ha detto il commissario prefettizio Claudio Sammartino, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: commissario - pnrr - sicurezza - rischio

Siamo molto soddisfatti dell’incontro in Prefettura a Cuneo con il Commissario straordinario del Governo, Maurizio Falco, sull’attuazione del PNRR: le risorse pari a 1 milione e 700 mila euro per consolidare la rete di accoglienza diffusa degli stagionali agric Vai su Facebook

Pnrr, sicurezza e rischio idrogeologico: le priorità del commissario Sammartino; Il Commissario Sammartino: “A servizio della città . Priorità Pnrr, rischio idrogeologico e sicurezza”; Il commissario Sammartino: Siamo al servizio della città . Pnrr, rischio idrogeologico e sicurezza le priorità .

Prato, le priorità del commissario - Pnrr, riduzione del rischio idrogeologico e sicurezza del territorio i punti su cui si concentrerà il lavoro di Claudio Sammartino: "Il Comune è in buona salute, la macchina amministrativa va valorizz ... Secondo rainews.it

Pnrr, arrivano i commissari per le opere a rischio ritardi - I soldi del Pnrr (300 milioni) non ci sono più perché il governo ha cancellato l’investimento, ma il commissario arriverà ugualmente per supervisionare, insieme a una squadra di dodici ... Segnala repubblica.it