Agenda 2030 Patto sul futuro rinvigorire l’Onu | le priorità globali dell’Ue

di Luigi Di Marco, del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, link ASviS dell'1 luglio 2025 La scorsa settimana, gli Stati membri hanno assunto diversi impegni e nuovi atti in relazione alle politiche internazionali. Il Consiglio dell'Ue ha approvato le conclusioni sulle priorità per l'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in collegamento anche agli impegni sulla spesa per la difesa concordata in sede Nato. Si è inoltre tenuto a Bruxelles il vertice Ue-Canada. Le conclusioni approvate dal Consiglio il 23 giugno in vista dell'Assemblea generale dell'Onu (settembre 2025 – settembre 2026) definiscono le priorità in cinque punti, uniti tra loro in una visione di sistema: sostenere un sistema multilaterale basato sul diritto internazionale e sull' universalit à dei diritti umani;.