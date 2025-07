Terzo Municipio la presidente Spampinato chiede un incontro con il comandante dei vigili urbani

Nei giorni scorsi è stata attuata in diverse parti della cittĂ una mirata attivitĂ di prevenzione e di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei lavavetri molesti. La polizia di Stato ha previsto controlli in diverse strade e piazze, soprattutto nelle zone con maggiore viabilitĂ e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: terzo - municipio - presidente - spampinato

Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero - Recuperare l’area dove, fino a poco tempo fa, sorgeva un’ex stazione di servizio in via Renato Imbriani.

Terzo Municipio, l'erba alta nelle aree verdi aumenta il rischio incendi - Nel Terzo Municipio Borgo-Sanzio di Catania, molte piccole aree verdi, aiuole e piazzette presentano una vegetazione spontanea alta e secca, che richiederebbe urgenti interventi di manutenzione.

Terzo Municipio, la presidente Spampinato chiede un incontro con il comandante dei vigili urbani; ViabilitĂ critica in piazza Lanza, Maria Spampinato rilancia il progetto parcheggio; Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero.

Portuense, crisi nel municipio XI: sfiduciato Mario Torelli, è il ... - Il parlamentino di Portuense e Corviale ha approvato con 13 voti favorevoli e 12 contrari la mozione di sfiducia nei confronti del minisindaco ... Scrive ilmessaggero.it