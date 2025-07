Area ex Lebole a fine mese si chiude | l' ultimo colpo di Bertelli

Arezzo, 17 luglio 2025 – Molteplici gli interessi del patron di Prada ad Arezzo. Non solo palazzo Carbonati riportato appena a nuova luce, l'affare piĂą importante di Patrizio Bertelli in città è l'acquisto dell'ex area Lebole cha a fine mese, la conferma arriva dall'avvocato Giovanni Gatteschi uomo di fiducia del manager, sarĂ definita nei dettagli e chiusa. Un'operazione che segue le altre acquisizioni dei luoghi simbolo dell'Arezzo legata alla gioventĂą dell'imprenditore. Si tratta appunto dell'acquisizione degli oltre tredici ettari sui quali è stata scritta la storia dell'ex fabbrica aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Area ex Lebole, a fine mese si chiude: l'ultimo colpo di Bertelli

In questa notizia si parla di: area - lebole - fine - mese

Lebole, la storia riparte da Bertelli. Mister Prada acquisisce tutta l’area - Arezzo, 5 giugno 2025 – La scossa arriva all’improvviso. Ribalta i piani e apre un nuovo corso per la città .

Palazzini (FdI): “L’area Ex Lebole può finalmente rinascere” - Arezzo, 5 giugno 2025 – “ Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvenuto preliminare per l’acquisto dell’area ex Lebole da parte dell’imprenditore Patrizio Bertelli, figura simbolo del made in Italy e dell’eccellenza aretina nel mondo.

Arezzo, sgomberata l’ex area Lebole: trovati otto occupanti abusivi. A luglio passerà al gruppo Bertelli (Prada) - Si è svolto questa mattina un intervento interforze presso l’ex area industriale Lebole di Arezzo, finalizzato al controllo dello stato degli immobili e all’accertamento della presenza di eventuali occupanti abusivi.

Area ex Lebole, a fine mese si chiude: l'ultimo colpo di Bertelli; Maxi blitz all'ex area Lebole: sgomberati i locali. Scattano le denunce; Fine scuola, raid all'area ex Lebole e Giostra: i risultati dell'alcoltest comunicati alla piazza dall'Araldo?.

Ex Lebole: ok dell'Anas alla trasformazione del raccordo, a fine marzo ... - Allo sprint, in piena zona Cesarini di questo mandato amministrativo, l'area Lebole avvista il traguardo. Da lanazione.it

Area Lebole appesa al progetto dei Carrara - la Nazione - E' una domanca che tutti si fanno in cttà anche perché imbattersi in quel che resta della Lebole è estremamente facile. lanazione.it scrive