Samuele Privitera il ciclista 19enne caduto al giro della Valle d’Aosta non ce l’ha fatta | cancellata la 2^ tappa

Mancavano solo una trentina di chilometri al traguardo, quando forse per lo sbalzo dall’impatto con un dosso, è caduto in una discesa, procurandosi un violento trauma cranico. Si tratta della tragedia consumatasi a Pontey nella provincia di Aosta e che ha visto il decesso di Samuele Privitera, ciclista di 20 anni il prossimo ottobre, partecipante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Samuele Privitera, il ciclista 19enne caduto al giro della Valle d’Aosta non ce l’ha fatta: cancellata la 2^ tappa

