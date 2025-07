Spici via all’Officina digitale | un nuovo laboratorio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Spici (Società per l’innovazione, la cooperazione e l’internazionalizzazione) ha inaugurato la sua Officina Digitale, un nuovo laboratorio tecnologico avanzato concepito per accompagnare imprese, startup, enti pubblici e istituzioni nel percorso di transizione digitale. L’evento si è svolto presso il Polo Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, nel cuore del San Giovanni Innovation District, e ha visto una grande partecipazione da parte di rappresentanti istituzionali, stakeholder e realtà attive nell’ecosistema dell’innovazione. L’Officina Digitale di Spici arricchisce l’offerta di innovazione del Polo di San Giovanni a Teduccio, aggiungendo un nuovo tassello al costituendo San Giovanni Innovation District. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: digitale - innovazione - spici - officina

Sanità , Homnya acquisisce 51% Navigen: nasce hub di innovazione digitale - (Adnkronos) – Homnya, health data marketing & media company leader nel settore Life Sciences, annuncia l'acquisizione del 51% di Navigen Srl, società con sede a Verona e specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria farmaceutica.

Gioco Online: Italia tra Innovazione Digitale e Aree Grigie Normative - I n un mercato europeo sempre più digitalizzato, l’Italia si conferma come uno dei paesi con il maggior numero di giocatori online.

Tre giorni di inaugurazione per Apulia Digital Lab: Bari si conferma capitale dell’innovazione digitale - L’Its Academy Apulia Digital apre le porte del nuovo polo tecnologico nella Fiera del Levante. Nel ricc programma di eventi, aperti alla città , anche convegni, talk e i concerti di Simona Molinari, Dadà e Carolina Bubbico.

Venerdì 11 luglio è stata inaugurata l’Officina Digitale di SPICI - Società per l' Innovazione, la Cooperazione e l' Internazionalizzazione, il nuovo laboratorio tecnologico nato per accompagnare imprese, startup ed enti pubblici nei processi di trasformazione Vai su Facebook

Spici, via all'Officina digitale: un nuovo laboratorio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Napoli, presentata ufficialmente l’Officina Digitale (VIDEO) - E’ stata presentata ufficialmente l’Officina Digitale un nuovo laboratorio tecnologico avanzato concepito per supportare imprese, enti pubblici start up e ... napolivillage.com scrive

Napoli, inaugurata l’Officina Digitale: un laboratorio per la transizione tecnologica - È stata presentata ufficialmente a Napoli l’Officina Digitale, un nuovo laboratorio tecnologico avanzato pensato per supportare imprese, enti pubblici, ... Come scrive pupia.tv