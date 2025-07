Monza strangola e uccide la convivente | fermato 39enne a Macherio

Ha strangolato e ucciso la propria convivente, una donna di 34 anni di origini peruviane, ed è stato fermato con l’accusa di omicidio. Nella tarda serata di ieri, a Macherio (Monza-Brianza), i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di quanto stava accadendo in strada. Al loro arrivo, in via Visconti di Modrone, assieme ai soccorsi, i militari dell’Arma, hanno trovato la donna priva di vita. Sul posto anche i figli adolescenti della coppia e la loro nonna che sono stati sentiti dai carabinieri. L’uomo è stato fermato e portato in caserma per essere ascoltato. Alla base di quanto accaduto, secondo quanto finora ricostruito, sembra esserci una lite legata a motivi lavorativi: sembra che l’uomo fosse contrario all’idea che la vittima lavorasse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza, strangola e uccide la convivente: fermato 39enne a Macherio

