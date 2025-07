Cosa fare questo weekend a Firenze

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e in provincia nel weekend del 18-19 e 20 luglio 2025. Musart Festival 2025 Dal sound ribelle di Loredana Bertè al cantautorato doc di Roberto Vecchioni, dal pop in salsa partenopea di Nino D'Angelo alle atmosfere raffinate di Diodato.

Fiorentina Betis, grande protesta degli ultras viola contro la Questura di Firenze. Cosa è successo? Il comunicato - Fiorentina Betis, protesta degli ultras per la coreografia negata causa di quello che è successo contro la Juve.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere nel weekend della festa della liberazione.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 16-17 e 18 maggio 2025 a Firenze e provincia.

Fare la spesa a luglio: frutta e verdura del mese Luglio è un tripudio di colori e sapori! ? Scegliere frutta e verdura di stagione non solo fa bene alla salute ma anche al portafoglio e all'ambiente . Un piccolo consiglio: scegli prodotti locali e mat

Cosa fare questo weekend a Firenze; I migliori aperitivi di Firenze; Firenze, concerto di Giovanni Gnocchi e i Violoncelli del Mozarteum.

Firenze, i Green graffiti invadono il centro per educare al rispetto della città - Installati in questi giorni in vie e luoghi pubblici per invitare cittadini e turisti a seguire comportamenti rispettosi e responsabili, resteranno visibili fino alla fine del mese ...

Firenze, concerto di Giovanni Gnocchi e i Violoncelli del Mozarteum - Penultimo appuntamento per i concerti di Amici della Musica Off, la rassegna estiva degli Amici della Musica di Firenze.