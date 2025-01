Economia circolare, a Modena i mozziconi diventano imbottiture per abbigliamento

Leggi su Ildenaro.it

Si amplia la rete di contenitori per la raccolta didi sigaretta targati Human Maple, giovane azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a, che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Oggi in piazza Mazzini ala start up, in collaborazione con Atersir e Gruppo Hera, ha infatti lanciato ufficialmente la campagna #Riciccami, finalizzata a ridurre l’inquinamento dadi sigaretta, annunciando l’installazione di speciali raccoglitori in diversi Comuni della provincia: si tratta di posacenere sondaggio, contenitori interattivi che aiutano i fumatori a buttare le cicche nella maniera giusta. Invitano a conferire correttamente le cicche con un sondaggio incentivante. Dove sono installati i posacenere della campagna #Riciccami, infatti, l’abbandono deisi riduce del 46 per cento.