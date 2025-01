Ilrestodelcarlino.it - Ecco perché chiudono 33 sedi Pd

"Il taglio dei Circoli Pd è dovuto all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, così la politica è in mano ai ricconi come Trump e Musk", Virginio Merola, ex sindaco di Bologna, dixit. Cosa centrino i due americani coi Circoli della Bolognina o della Cirenaica lo sa solo lui. Più onesto sarebbe riconoscere che sono il calo degli iscritti e delle tessere ad avere depauperato le casse del partito. Chissà. Tiziano Dalla Riva Risponde Beppe Boni Rabbia e speranza sono i due sentimenti che agitano il popolo Pd dopo l'annuncio che 33di partito a Bologna devono essere chiuse. Se ne salvano 62 su 95. In una recente assemblea delle sezioni molti iscritti hanno annunciato di voler romanticamente resistere. "Non ci muoveremo da qui finché non ci cacciano..". Comprensibile l'amarezza, ma oggi la galassia dei circoli non ha più sostenibilità economica.