Como-Atalanta 1-2 la doppietta di Retegui stende i lariani

, 25 gennaio 2025 – Dopo un mese di digiuno, L’torna al successo in Serie A e lo fa sbancando 2-1 il Sinigaglia di. Gli uomini di Gasperini non hanno di certo sfoderato il gioco spumeggiante e la brillantezza dei giorni migliori, ma hanno messo in campo la concretezza degna di una grande squadra, ribaltando una partita che era cominciata decisamente in salita: i primi 45’ sono stati infatti appannaggio dei padroni di casa, che hanno messo in campo maggior energia e dinamismo, passando in vantaggio alla mezz’ora grazie al bellissimo gol di un incontenibile Nico Paz. Dopo la pausa di metà gara, però, la musica è cambiata perché i cambi operati da Gasperini hanno dato un nuovo volto agli orobici: a spaccare in due la partita è stato in particolar modo l’ingresso in campo di Brescianini, il quale al 56’ e al 70’ ha servito a un glacialei due assist per i gol che hanno permesso all’, capace nel finale di gestire il vantaggio con personalità e sicurezza, di fare il colpaccio.