Calciomercato.it - Anguissa e Lukaku rimontano la Juve: Conte scappa a +6 sull’Inter

L’atteso big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A è quello tra il Napoli capolista e lantusL’attesa è finita, le rivali storiche del calcio italiano si affrontano nel secondo match del sabato, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.ribaltano laa +6(LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Antonio, si presentano a questo appuntamento dopo la straordinaria vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel turno precedente: decisiva la rete di Romelu, ottavo sigillo stagionale. Di contro, lantus dell’allenatore Thiago Motta è reduce dal brutto pareggio a reti bianche in Champions League sul campo del Bruges nella settima giornata del nuovo format europeo.