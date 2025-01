Lanazione.it - Amanda condannata per calunnia. Lumumba: “Lei sa cosa è successo a Meredith”

Perugia, 25 gennaio 2025 – "Sto bene, molto bene. Sono soddisfatto". Appagato da una giustizia che, dice, ha fatto il suo corso secondo legge, senza pregiudizi nei confronti di nessuna delle parti coinvolte. Senza cedere ai clamori, ma anche senza farsi influenzare. Patrickil giorno dopo. All’indomani di un giorno molto lungo, l’ennesimo passato in un’aula di tribunale per vedere riconosciuti i suoi diritti, quelli di un uomo che è stato accusato, e dopo la sentenza definitiva si può sostenere a tutti gli effetti ingiustamente, e che per quelle accuse è stato in carcere, ma soprattutto si è trovato a dover cambiare vita. Soddisfazione per la giustizia “Penso che i giudici abbiamo giudicato esclusivamente secondo la loro professionalità e la loro deontologia, senza guardare ad altro” commenta nello studio del suo legale, l’avvocato Carlo Pacelli, che lo ha sempre assistito prima quando era indagato e poi come parte civile.