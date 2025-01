Ilrestodelcarlino.it - Una vita di gioie e sacrifici. Giovanni compie 100 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cinova ha festeggiato i 100diFrattari. Il sindaco Ciarapica ha fatto visita aper porgergli personalmente gli auguri della città. Nato a Cinova il 22 gennaio 1925,è il terzo di nove fratelli e ha vissuto una giovinezza segnata dae difficoltà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, da ragazzo di appena 14-15, è riuscito a sfuggire ai rastrellamenti rifugiandosi insieme ad altri giovani in una buca scavata in un canneto. La sua prontezza gli salvò la, come quella volta in cui fu costretto a fuggire da un rastrellamento fascista, scampando miracolosamente ai colpi di arma da fuoco. Finita la guerra,continuò a lavorare e nel 1958 sposò Giovanna, la donna della sua, con cui ha condiviso 64di matrimonio, fino alla sua scomparsa nell’aprile 2022.