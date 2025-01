Ilrestodelcarlino.it - "Stupito dall’Oipa, la tariffa è un obbligo di legge"

Il sindaco Omar Mattioli (nella foto) interviene dopo la contrarietà espressa da Oipa allaCorrispettiva Puntuale di Baricella, considerata penalizzante per chi ha animali domestici. "Leggo con stupore le dichiarazioni di Oipa per due motivi – afferma Mattioli –: da una parte per le inesattezze riportate, dall’altro per la ’minaccia’ di intraprendere azioni legali. Si continua a parlare di Tari e di tassa, quando stiamo parlando di una, che è il corrispettivo per un servizio erogato. Si continua a dire che ’il Comune ha deciso’, senza invece citare la normativa regionale che prevede il passaggio a Tcp di tutti i comuni. Infine si continua a parlare di tassa mirata sugli animali domestici, quando in realtà la logica della nuovazione non prevede aggravi specifici: quello che Oipa ipotizza come aggravio è in realtà una possibile conseguenza derivante da una eccessiva produzione di rifiuto indifferenziato.