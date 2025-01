Ilgiorno.it - Picchia fidanzata. Guardie giurate evitano il peggio

Sul ciglio di una strada anche piuttosto trafficata prendeva a calci e pugni la sua. Era circa mezzanotte quando una pattuglia diSicuritalia impegnate non ha potuto non notare la scena: un uomo di cinquantacinque anni stava avendo un alterco molto violento con una ragazza poco più che ventenne. In preda ai fumi dell’alcol stava aggredendo la giovane e inveiva incessantemente contro di lei. Vista la situazione di pericolo, gli addetti alla sicurezza non ci hanno pensato due volte, hanno contattato la centrale operativa per richiedere supporto e poi si sono fermati. Non potevano voltarsi dall’altra parte, dovevano sottrarre la ragazza alla furia del fidanzato e portarla in un luogo sicuro. Per farlo inizialmente lehanno usato le maniere buone e hanno provato a dire al cinquantacinquenne di fermarsi, ma alla vista degli uomini in divisa l’ubriaco non si è fermato, anzi ha continuato a inveire contro la suatentando di colpirla nuovamente.