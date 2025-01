Monte dei Paschi lancia un’Ops su Mediobanca

Leggi su Ildenaro.it

Il consiglio d’amministrazione dideidi Siena hato un’Offerta Pubblica di Scambio (Ops) volontaria su tutte le azioni ordinarie di. “Il rapporto di concambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di Mps per ogni azione esistente di, che comporta un prezzo implicito di Offerta pari a Euro 15,992 per azione, e un premio pari al 5,03 per cento rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025”, si legge in una nota. Il successo dell’offerta “consentirà un’accelerazione nell’utilizzo delle Dta detenute da Mps, con un valore attuale netto stimato a beneficio degli azionisti diaderenti all’Offerta di euro 1,2 miliardi, pari a circa il 10 per cento dell’attuale valore di mercato di”, prosegue il comunicato.Obiettivo big playerL’offerta ha l’obiettivo “di creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti di business chiave, attraverso la combinazione industriale di due dei principali player del settore Mps nel Retail / Commercial Banking enel Wealth Management, Corporate & Investment Banking e Credito al consumo)”.