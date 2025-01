Zonawrestling.net - La Royal Rumble 2006 vista dagli occhi di Dominik Mysterio:”Quel buono a nulla di mio padre ha vinto”

Leggi su Zonawrestling.net

ha condiviso i suoi ricordi riguardo all’incredibile vittoria di suo, Rey, allaha recentemente partecipato a un’intercon il podcast Babyfaces per promuovere la prossima. Durante l’inter, ha parlato di vari argomenti, come l’impatto globale di Raw su Netflix, il suo amore per la musica country e molto altro.Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi ricordi preferiti dellaha rivelato che uno dei momenti che ricorda con più nitidamente è quando suo, Rey, halanel:“Sì, amico, adoro la. È uno di quegli eventi in cui non sai mai chi entrerà dopo, ed è sempre una sorpresa. Tra tutte, una delleche ricordo di più èla in cui, purtroppo, il mio’ ha