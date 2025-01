La fidanzata di Ramy | Noi non ci permettiamo di dire che il carabiniere ha sbagliatovideo

Secoloditalia.it - La fidanzata di Ramy: “Noi non ci permettiamo di dire che il carabiniere ha sbagliato”(video)

“Io penso a tante cose però mi astengo dal dirle perché io non c’entro niente, io non ho la competenza per giudicare tutta questa situazione: l’unica cosa che chiedo è il rispetto per”. Queste le parole di Nada Khaled, ladiElgaml, il ragazzo che è morto in un incidente dopo un inseguimento da parte dei Carabinieri per strada mentre si trovava sullo scooter con l’amico Fares, che non si era fermato al posto di blocco. La giovane è stata intervistata da Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione Dritto e Rovescio. “Noi non andiamo in televisione ache ilha sbagliato, non cidiqueste cose perché c’è un processo in corso quindi noi non abbiamo il diritto di dirlo – prosegue la– però se noi non parliamo male dei carabinieri perché voi dovete parlare male di Fares? non è giusto”.