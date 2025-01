Screenworld.it - Hellboy, diavolo d’un eroe

Cos’è che rende un uomo un vero uomo? Non quello che fa, ma le sue decisioni: non come inizia una cosa, ma come decide di finirlaÈ così che Guillermo del Toro presenta, con le affettuose parole del padre adottivo all’inizio del suo primo film dedicato alinvestigatore di Mike Mignola. Straniero in terra straniera, demone in terra che proprio per questi stranieri che non lo comprendono mai davvero rinuncia al proprio lignaggio, non ascendendo a signore della distruzione per proteggere il nostro mondo.Prima di essere protagonista di film e videogiochi, il corpulento Red è stato al centro di universo fumettistico capace di espandersi anche oltre il suo ruolo di fulcro narrativo. Non poteva esser diversamente, per una creatura che ha dimorato per lungo tempo nella mente del suo creatore.