Ilgiorno.it - Giorno della Memoria, Brigata e Comunità ebraica disertano le iniziative: troppo antisemitismo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 gennaio 2025 – Un grido d’allarme. È questo il sensoposizione assunta da Davide Romano, direttore del Museo, che ha annunciato la sua intenzione di non partecipare ad alcun evento legato al, celebrazione in ricordotragediaShoah, in programma il 27 gennaio. Una scelta simile verrà operata, nel suo complesso, dalla, i cui esponenti diserteranno l’incontro organizzato da Anpi e Aned in programma lunedì prossimo a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il motivo? In entrambi i casi comportamenti e prese di posizione ormai comuni, sostengono i rappresentanti dei sodalizi ebraici, che vanno ben oltre il diritto di critica a Israele, sfociando nell’. La preoccupazione Milano non dimentica l’orrore.