Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Bonelli sbotta con Sisto: “Chiedi le carte a Nordio che se le è inguattate. Meloni alleata dei trafficanti di essere umani”. Su La7

Scintille a L’aria che tira (La7) sulla scarcerazione del generale libico Najeem OsemaHabish, vicenda sulla quale, a nome del governo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolosi rende protagonista di un durissimo scontro prima con la giornalista Claudia Fusani e poi col deputato di Avs Angeloafferma che la liberazione del torturatore libico è avvenuta per un provvedimento della magistratura: “L’arresto diera illegale, l’ha detto la Corte di Appello collegialmente”.“No, era irrituale“, replica Fusani.Enon accetta di buon grado la rettifica: “Credo che dal punto di vista del processo penale qualche competenza in più rispetto a Claudia Fusani ce l’ho“.“Sì, ma le parole hanno un significato”, ribatte la giornalista.“Mi consenta di farmi scudo della mia competenza – replica– Accetto tutte le correzioni, ma sul tema del processo penale mi piacerebbe poter vendicare un po’ di competenza in più rispetto ai giornalisti.