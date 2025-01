Thesocialpost.it - “Timmermans-Gate”: bufera a Bruxelles sui fondi Ue alle lobby green

La Commissione europea è finita al centro di un nuovo scandalo dopo le rivelazioni del quotidiano olandese De Telegraaf. Secondo l’inchiesta, idel programma Life sarebbero stati utilizzati per finanziare una rete di Ong ecologiste incaricate di fare pressioni per promuovere ilDeal, una delle politiche chiave dell’ex commissario Frans.Tra i dettagli emersi, spicca un contratto da 700mila euro destinato a orientare il dibattito sull’agricoltura. Inoltre, De Telegraaf sostiene che le ONG finanziate daavessero obiettivi precisi diing, mirati a influenzare eurodeputati e Stati membri per accelerare l’attuazione delle politiche. Lo scandalo scoppia proprio mentre a Strasburgo si discute in aula sull’uso deicomunitari per la promozione delle politiche ambientali.