Ilgiorno.it - Prof aggredita da uno studente al liceo Parini di Seregno, ragazzi in rivolta: “Troppa omertà, vogliamo risposte”

(Monza) – Ieri mattina alle 8.10, tutti gli alunni delsono stati invitati al plesso di via Gramsci. È stata organizzata una protesta contro il muro di gomma che il preside avrebbe creato nei loro confronti. “un grandissimo perché!” dicono i, che ieri sono stati invitati tutti (sono 1.200) dai tre plessi del. E hanno appeso striscioni con frasi come “Studenti non sudditi“ o “voce della paura“. “L’altro Ieri - spiega un ragazzo - ci siamo trovati dopo la scuola e abbiamo acquistato materiale per fare gli striscioni con chiedere al preside di essere ricevuti. Gli alunni, soprattutto, quelli della 3° AE sono molto delusi per il fatto che il preside non li ha mai voluti incontrare. Ilessor Gianni Trezzi parla con le TV, con noi no”. “Anche uno dei rappresentanti in Consigluio d’istituto deiha chiesto al preside al telefono un incontro.