Omicidio di Castignano, perizia psichiatrica per Massimo Malavolta

(Ascoli), 23 gennaio 2025 – È iniziato l’iter per lasu, accusato di aver brutalmente ucciso la moglie Emanuela Massicci lo scorso 19 dicembre a Ripaberarda. Inizio dellaIl giudice delle indagini preliminari, Angela Miccoli, ha fissato per il 10 febbraio il primo incontro nel carcere di Marino, doveè detenuto, con i periti incaricati: i medici Pietro Alessandrini e Alberto Testa, affiancati dalla psicologa giuridica Sara Pezzuolo. La Procura ha nominato Adriano Tagliabracci, mentre la difesa dell’indagato, sostenuta dall’avvocata Saveria Tarquini, ha scelto il medico Claudio Cacaci e la psichiatra Emilia Alfonsi. Obiettivi e tempistiche dellaLa, che dovrà essere conclusa entro 90 giorni, mira a stabilire sefosse in grado di intendere e volere al momento del crimine e se rappresenti un pericolo per la società, suggerendo eventuali misure di sicurezza.