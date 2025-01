Lortica.it - Marco Donati: “ad Arezzo non serve lo scontro tra amministratori e rappresentanti delle imprese. Richiamiamo il sindaco a una maggiore responsabilità”

“Pochi giorni fa si è tenuta un’assemblea congiunta che ha visto partecipare consiglieri comunali e provinciali all’interno della Sala dei Grandi della Provincia di. L’intento era rilanciare la realizzazione di una stazione dell’alta velocità in prossimità del capoluogo, ovvero a Rigutino. Devo essere sincero: nonostante il tentativo di radunare il numerodi istituzioni e rappresentanze locali, gli assenti erano tanti. Moltissimi sindaci, il rappresentante in Parlamento eletto nel collegio aretino, alcuni consiglieri regionali e categorie economiche: assenze pesanti visto l’argomento e gli attori coinvolti.Nonostante Scelgoabbia deciso, per senso di, di sottoscrivere il documento finale, non me la sento di biasimare gli assenti perché come ho avuto modo di chiarire nel corso del mio intervento, il dibattito sulla stazione è aperto da 10 anni, senza che si sia mai intravisto un atto amministrativo concreto che consentisse di vederla realizzata.