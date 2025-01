Lanazione.it - Il comitato di residenti: "Piazza, ambulatori, poste. Sia anche zona di servizi"

Unappassionato, con qualche battaglia vinta alle spalle e ora con la speranza che la rinascita dell’area ex Rosalinda possa rappresentareriscatto per il paese. "E’ uno spazio a cui teniamo molto – ammette Riccardo Settesoldi, che è il portavoce deldi Viaccia. – Dal 2012 siamo stati in contatto con le tre amministrazioni per essere coinvolti in un progetto partecipativo per la rinascita di quest’area, che ormai è una voragine da molto tempo". Un ‘buco’ e una ferita nella frazione. "Ora c’è il nome del nuovo proprietario – spiega Settesoldi – e i cittadini sono comprensibilmente interessati a un’area a loro cara per poter ‘riscattare’ il paese". Ilha fatto richiesta di un incontro al Comune. L’obiettivo è quello di arrivare a un’assemblea aperta a tutti, con la presenza ovviamente del costruttore.