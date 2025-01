Chiccheinformatiche.com - Chiamate Spam sul cellulare? Ora Truecaller su iOS le blocca automaticamente

, una delle app più popolari per l’identificazione delle, ha introdotto un’importante novità nella versione premium per iOS: il Caller ID in tempo reale, combinato con il blocco automatico delle. È bene precisare chegià offriva questa funzionalità su iPhone, ma con una precisione inferiore rispetto ad ora.Su Android, infatti, l’app confrontava il numero del chiamante in tempo reale con un database online, mentre sui dispositivi Apple, fino a poco tempo fa, si basava su un database offline aggiornato periodicamente con numeri sospetti, risultando così meno performante rispetto alla versione per Android.Da iOS 18 bloccoin automatico grazie aCon iOS 18, Apple ha introdotto il Live Caller ID Lookup, una funzionalità che permette alle app di terze parti di accedere in modo sicuro ai database per identificare lein arrivo.