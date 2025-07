Roma arriva il commissario per gli stadi | cosa cambia per il progetto di Pietralata

Il provvedimento, approvato dal Governo e riportato da Il Sole 24 Ore, stabilisce che gli stadi di calcio siano ufficialmente riconosciuti come infrastrutture di interesse strategico nazionale. Si tratta di un cambio di paradigma che consente, tra le altre cose: la semplificazione delle autorizzazioni burocatriche, l’intervento diretto di un Commissario straordinario, nominato per accelerare (e, se necessario, sostituirsi) alle amministrazioni localizzazioni burocratiche e la rimozione di ostacoli legati a vincoli ambientali, proprietĂ pubbliche o problemi di finanziamento. Nuovo stadio della Roma: si sblocca Pietralata?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, arriva il commissario per gli stadi: cosa cambia per il progetto di Pietralata

