Willie Peyote | più che un concerto un atto politico finalmente

Il 10 luglio, a Milano, anzi più precisamente a Segrate – Parco di Novegro – si è tenuto il concerto di Willie Peyote. Che, come sempre, è stato bellissimo. Dico come sempre perché non è la prima volta che lo vedo dal vivo a Milano, è il terzo anno, e ogni volta non me ne pento affatto. La cosa che mi sorprende sempre è l’importanza che dedica anche alla sua band, al coro, fatto da Pugni, un cantautore Pisano, sul palco Willie conduce uno spettacolo coinvolgente, fatto di ritmo, groove funk, jazz, rap d’autore e momenti cantautorali si alternano con fluidità. Ospite del concerto Ditonellapiaga, con la quale canta due pezzi, Chissà, featuring del nuovo album, e Un Tempo Piccolo, omaggio al maestro Franco Califano, come a Sanremo 2025, durante la serata cover, però con l’assenza di Tiromancino. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Willie Peyote: più che un concerto, un atto politico (finalmente)

