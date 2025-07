Annalaura Princiotto pronta a riprovarci con Sanremo | Spero di completare il mio nuovo disco entro l' anno

"Nel 2024 è uscito 'Sono canzoni per me', il mio primo EP, un lavoro molto importante per me. Adesso naturalmente per far uscire cose nuove ci vuole altro lavoro dietro. Spero che tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 possa uscire nuovamente qualcosa. Mi auguro che abbia un valore importante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: spero - annalaura - princiotto - pronta

Annalaura Princiotto pronta a riprovarci con Sanremo: "Spero di completare il mio nuovo disco entro l'anno" https://ift.tt/yPoJKQA https://ift.tt/qfj42ES Vai su X

Annalaura Princiotto pronta a riprovarci con Sanremo: Spero di completare il mio nuovo disco entro l'anno.

Annalaura Princiotto si aggiudica la finale di The Stage - MSN - Annalaura Princiotto si aggiudica la finale di The Stage. Segnala msn.com

Nuova puntata di “The Stage”: Annalaura Princiotto, Arianna ... - MSN - Nuova puntata di “The Stage”: Annalaura Princiotto, Arianna Nicita e la crew Big Family altri tre finalisti More for You Roberto Saviano ha di nuovo mandato in cortocircuito Matteo Salvini e i ... Secondo msn.com