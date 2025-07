LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | de Wolf in testa segue Adamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 de Wolf sta letteralmente volando, sono già 3 secondi di vantaggio. 20.05 Errore per Valerio Lata, crolla in in undicesima piazza. 21.50 de Wolf passa in testga, Adamo prova a rimanere attaccato all’olandese. 23.10 Caduta per Mikula, Lata sale in settima posizione. 25.50 PROBLEMI per Simon Langenfelder, crolla in dodicesima posizione. 26.20 Benistant attacca Adamo, ma il siciliano resiste all’interno. 27.15 Sfida tra Adamo, Benistant e de Wolf per la vittoria. 28.20 Lata scende in sesta posizione, De Wolf sale in quarta piazza. 29.10 Lata in quarta posizione, Benistant secondo e de Wolf sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf in testa, segue Adamo

In questa notizia si parla di: wolf - diretta - adamo - motocross

