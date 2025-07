Cerca di salire sull' autobus già partito cade e viene investito Morto dopo giorni di agonia un pugliese al Nord

Stava cercando di salire su un autobus, ma da quello stesso mezzo è stato investito. Ed è morto dopo 16 giorni di agonia. Valerio Laierno aveva 58 anni, pugliese ma stabilitosi a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cerca di salire sull'autobus già partito, cade e viene investito. Morto dopo giorni di agonia un pugliese al Nord

Bologna, investito da un bus ai Giardini Margherita: Valerio Laierno dopo 16 giorni e l'amputazione della gamba è morto; Tenta di prendere il bus ma viene investito: 58enne pugliese senza fissa dimora muore a Bologna; Piacenza, 14enne cerca di salire sul bus ma scivola e muore schiacciata all’uscita da scuola.

Cerca di salire sull'autobus già partito, cade e viene investito. Morto dopo giorni di agonia un pugliese al Nord - Stava cercando di salire su un autobus, ma da quello stesso mezzo è stato investito. Come scrive msn.com

Investito da un autobus, è morto due settimane dopo: addio a Valerio, il clochard buono e gentile - Classe 1965, originario di Manduria, prima di finire in strada aveva lavorato a lungo come cuoco in Germania. Scrive bologna.repubblica.it