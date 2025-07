Fano Gaf in scena con le repliche estive | 4 appuntamenti ecco dove

Fano, 13 luglio 2025 — Quarant’anni di teatro dialettale, tra risate e commozione. Il Gaf, lo storico Gruppo Amatoriale di Fano, festeggia un traguardo importante con una nuova produzione tutta da gustare: “Tra risèt. piant e malan. è pasèt giĂ 40 ann”, un titolo che è giĂ una dichiarazione d’intenti. La compagnia torna così a calcare le scene con la leggerezza di sempre, con la voglia di emozionare il pubblico, forte di una lunga tradizione che unisce comicitĂ , storie familiari e situazioni al limite del paradosso. La tournĂ©e estiva toccherĂ diverse piazze del territorio: si partirĂ giovedì 17 luglio all’Arena BCC, in localitĂ Tre Ponti di Fano, poi lunedì 21 la tappa è alla Piazza del Comune di Mondolfo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, Gaf in scena con le repliche estive: 4 appuntamenti, ecco dove

In questa notizia si parla di: fano - scena - repliche - estive

