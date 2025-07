Londra 42 arresti a una manifestazione per Palestine Action

Quarantadue persone sono state arrestate sabato durante una protesta nel centro di Londra contro la decisione del governo britannico di dichiarare Palestine Action un’organizzazione terroristica. Il provvedimento è arrivato dopo un’azione degli attivisti che il 20 giugno hanno fatto irruzione in una base della Royal Air Force a Brize Norton, nell’Oxfordshire, danneggiando due aerei. I fermati sono accusati di aver sostenuto un’organizzazione proscritta. Un’altra persona è stata arrestata per aggressione. I dimostranti hanno esposto cartelli con la scritta “Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, 42 arresti a una manifestazione per Palestine Action

