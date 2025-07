Portofino l' agenzia dell' ex presidente della Liguria Toti si occuperà della comunicazione del Comune

Philia finora aveva clienti a Milano, ma ha intenzione di diventare protagonista nelle amministrazioni pubbliche e cerca partnership pure con i privati Philia, la nuova agenzia di Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, si occuperĂ della comunicazione del Comune di Portofino.

Portofino Days 2025: il grande cinema torna in Liguria con ospiti d’eccezione; Vesta Portofino: sapori, musica e convivialità nella baia di Paraggi; Una tre giorni sull’audiovisivo.

Portofino, appello del presidente del Wwf a Pichetto Fratin: "Il ... - Il parco "ristretto", come lo vuole la Regione Liguria, è "inutile ai fine della conservazione": lo scrive in una nota il presidente nazionale del Wwf, Luciano Di Tizio, che ha inviato al ...

Il Parco di Portofino diventerà nazionale. Da risolvere il nodo dell'organico - Incarico al presidente e direttore della Riserva, Caversazio: "Si confronti con il ministero per il futuro dei dipendenti"