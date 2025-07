Maltempo Italia tromba d’aria improvvisa in spiaggia | paura e tutti in fuga

Una domenica di maltempo ha offerto uno spettacolo raro sulla costa ligure: una tromba marina è apparsa davanti alla spiaggia di Savona, attirando l’attenzione di residenti e turisti. Si tratta di un fenomeno atmosferico simile a una tromba d’aria, ma che si sviluppa sopra la superficie del mare, quando si verificano forti contrasti di temperatura tra l’acqua e l’aria, uniti a potenti correnti ascensionali. L’effetto visivo è spettacolare: un vortice che risucchia acqua e vapore dal mare verso il cielo. Le trombe marine, però, non sono solo affascinanti. Possono rappresentare un pericolo per bagnanti e piccole imbarcazioni, soprattutto se si avvicinano alla costa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

