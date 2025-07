Napoli annuncio importante nel pomeriggio | ecco di cosa si tratta

Sono giornate di grandi annunci e non solo colpi di calciomercato: il Napoli è pronto a svelare il nuovo kit alle ore 19:26 A pochissimi giorni dall’inizio del raduno a Dimaro è il momento di svelare i kit d’allenamento. Nelle scorse ore sono stati annunciati gli indumenti di allenamento disegnati esclusivamente per donne. Una grande novitĂ che ha fatto felice migliaia di tifose azzurre. E dietro c’è ovviamente la firma di Valentina De Laurentiis, in quanto style designer. Alle 19:26 di domenica 13 luglio spetta al training kit, quello ufficiale. Quello che i calciatori indosseranno per tutto l’anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

