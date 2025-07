Incidente con la bici sul sentiero | arriva l' elisoccorso

È finita male l’uscita in bicicletta di una biker che ieri, sabato 12 luglio, è stata ricoverata in ospedale a Brunico. La sportiva stava scendendo verso Riscone, sul tratto inferiore del sentiero Herrnegg, quando a un certo punto ha perso il controllo della sua bici, schiantandosi a terra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

